Ярославль, 6 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Ярославле состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы разобщения привитых и не привитых от полиомиелита детей в ходе обучения в образовательных организациях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Уполномоченного по правам человека Сергей Бабуркин

На мероприятии присутствовали руководители и представители органов госвласти, надзорных ведомств, общественных организаций, а также родители, столкнувшиеся с нарушением прав своих детей.

Как отмечают в Аппарате Уполномоченного по защите прав человека, в Ярославской области уже не один год стоит эта проблема. Непривитых детей отстраняют от посещения школ в период проведения вакцинации от полиомиелита, если родителями ранее было принято решение об отказе от прививки.

«Таким образом, реализация права на образование ставится в зависимость от реализации другого права — права на отказ от медицинского вмешательства», — отмечают в аппарате.

К Уполномоченному неоднократно поступали и индивидуальные, и коллективные обращения родителей из разных районов Ярославской области по этому вопросу. Такие же обращения поступали и в Ярославскую региональную общественную организацию «Здоровое детство».

Детей не пускают на занятия, руководители образовательных учреждений издают приказы о недопуске этих детей в классы и группы детского сада. Из всех возможных форм разобщения (перевод в другую группу или в другой детский сад, рассадка школьников за разные парты, и т.д.) на практике руководители образовательных организаций выбирают один путь выполнить требования СанПиНа: просто не пустить ребёнка на занятия. Родители с такой постановкой вопроса категорически не согласны.

Все это приводит к конфликтам. Омбудсмен Сергей Бабуркин уже неоднократно отмечал, что в данном случае необходимо руководствоваться тем, что государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на принципах обеспечения права каждого человека на образование, недопустимости дискриминации.

«У родителей есть право отказаться от медицинского вмешательства, в том числе от прививки. Мы должны думать о том, как обеспечить реализацию права на образование. Нужно найти способ разобщения, который удовлетворил бы и родителей, и руководителей образовательных учреждений. Необходимо искать компромисс, чтобы выйти из конфликтной ситуации», — отметил омбудсмен.

В ходе активной дискуссии в рамках круглого стола была достигнута договоренность: на тот период, пока на федеральном уровне отсутствует нормативное закрепление понятия «разобщение» при проведении вакцинации от полиомиелита, необходимо на региональном уровне выработать разъяснения для руководителей школ и детских садов. Также было принято решение выработать предложения по внесению изменений в действующее законодательство для установления единых, унифицированных механизмов разобщения с соблюдением права детей на образование.