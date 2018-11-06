Бейрут, 6 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (UNHCR) по Ливану на сегодняшний день курирует порядка одного миллиона беженцев из Сирии, из них более 150 тыс. остаются в палаточных лагерях, сообщает 6 ноября РИА Новости со ссылкой на сотрудника отдела по связям UNHCR Лису Абу Халеду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По ее словам, пока UNHCR не уполномочено отправлять беженцев обратно в Сирию, однако непрерывно работает над вопросами, которые препятствуют гражданам уехать из Ливана, в том числе помогает в получении необходимых документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 770 сирийских беженцев покинули Ливан через контрольно-пропускные пункты в районе Аль-Маснаа, Абудия и Зумрани. В качестве средства передвижения сирийцы использовали автобусы, предоставленные правительством Сирии, в каждом из которых находились представители ООН.

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