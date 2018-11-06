Москва, 6 ноября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий вовлекать детей в участие в незаконных митингах и акциях, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября. Предполагается, что наказываться будут не родители, а организаторы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. В качестве наказания предусматривается для граждан административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторное совершение указанного административного правонарушения повлечет повышенную административную ответственность в соответствии с частью 8 статьи 20.2 КоАП. Рассмотрение дел о проектируемых административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей.

«Это инструмент, который мы даем правоохранительным органам, судебной системе для того, чтобы дать по рукам тем людям, которые пытаются использовать наших детей в своих политических корыстных интересах», — отметил один из авторов инициативы депутат Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Фракция «Справедливая Россия» также поддерживает этот законопроект.

«Мы считаем, что участие в политике и любых политических действиях предполагает некую социальную ответственность, а также знание расстановки политических сил и того, что происходит в стране», — заявил замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

Это очередной репрессивный закон, уверены в КПРФ и заявили о голосовании против.

«Вовлечение — это что? Как это будет трактовать суд? Будет ли это реакцией на пост в интернете?» — сказал депутат Алексей Куринный (КПРФ).

По данным МВД, за 2017 год было задержано 475 несовершеннолетних, участвовавших в акциях, в мае 2018 года — 223.