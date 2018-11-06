Ярославль, 6 ноября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Ярославский художественный музей получил ответ из Государственного научно-исследовательского института реставрации о возрасте иконы Спаса Нерукотворного, которая до революции почиталась как спасшая ополчение Минина и Пожарского от эпидемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее.

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В марте 2018 года настоятель Кирилло-Афанасьевского монастыря обратился в ярославский художественный музей, полагая, что одна из икон, хранящаяся в запасниках музея, может являться чудотворной иконой, ранее считавшейся утраченной.

В архиве реставрационных мастерских был обнаружен протокол описания сохранности чудотворной иконы 1930 года, которое сделал реставратор Николай Брягин. Он утверждал, что хранящаяся в музее икона очень похожа на чудотворную икону, которая спасла Ярославль от морового поветрия в 1612 году, во время пребывания в городе ополчения Минина и Пожарского.

Икона хранилась в запасниках музея, никогда не реставрировалась, а ее возраст не определялся. С иконы было сделано много списков, и было важно узнать возраст хранящейся в запасниках иконы. Если эта икона написана ранее начала XVII века, то, возможно, это действительно утраченная чудотворная икона.

«В экспертизе сказана датировка иконы. Была сделана технико-технологический экспертиза и по дереву, и по красочному слою и она четко определила — конец XVI — начало XVII века. Вероятность того, что это именно та самая чудотворная икона — 99%. В двадцатые года иконы прошлого века иконы со значением уничтожали, как объекты не нужного идолопоклонничества, поэтому спасение таких икон было крайне сложным. Главный принцип спасения был — отдать в коллекцию музея и максимально скрыть откуда она происходит. Поэтому у нас и не сохранилось прямых документов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина.

В музее убеждены, что это именно та икона, поскольку сохранились ее описания, фотографии. К тому же научные сотрудники музея выявили, что икона происходит из Спасо-Пробоинской церкви, где, согласно преданию, она была явлена в 1612 году во время крестного хода, призванного спасти город от эпидемии во время пребывания здесь ополчения Минина и Пожарского.

Экспертиза иконы длилась ровно полгода, и теперь ярославский художественный музей заключил договор о ее реставрации. Работу, которая будет длится около года, проведет Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

Дальнейшая судьба иконы пока неизвестна. Она может остаться в Ярославском художественном музее, а может быть и передана церкви.