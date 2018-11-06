Москва, 6 ноября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Основная борьба с алкоголизацией населения должна заключаться в борьбе с фальсификатом и некачественным алкоголем, а не только в сокращении количества магазинов, в которых могут продаваться алкоголь и сигареты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Экспертный совет при правительстве РФ предложил установить лимит магазинов, торгующих алкоголем и табаком, в зависимости от количества населения и площади региона, пишут «Известия». Их количество предлагается сократить в 2,5 раза, чтобы на 100 тыс. человек приходилось порядка 50 магазинов, в которых продаются алкогольные и табачные изделия. Такие нововведения будут одной из мер, которая позволит обеспечить рост продолжительности жизни граждан до 80 лет, считают в правительстве.

«Конечно же, употребление алкоголя влияет на качество и продолжительность жизни граждан, хотя мне кажется, что на данном этапе основной проблемой для населения РФ является фальсификат алкоголя или его низкое качество. Поэтому наряду с возможным сокращением или упорядочиванием режима работы магазинов, которые торгуют алкоголем, я считаю, что основной упор надо делать на борьбе с низким качеством продукции», — заявил Гутенев.

При этом, отметил Гутенев, заявления о том, что продажа алкоголя составляет большую долю доходов магазинов, не должны быть основным фактором для отказа от такой идеи, поскольку речь идет о здоровье граждан. Депутат напомнил, что ранее уже выступал против идеи, которую озвучивали в правительстве по продаже алкоголя на АЗС, чтобы увеличить маржинальность автозаправочных станций, поскольку в таких вопросах стоит в первую очередь думать о здоровье и качестве жизни граждан.

«Подобные инициативы имеют право на обсуждение, их надо обсудить в экспертной среде, провести оценку регулирующего воздействия. Но, с одной стороны, мы должны не допустить монополизации сбыта высоко маржинальной продукции — в данном случае, алкоголя. А с другой, основной акцент должен делаться на режиме реализации — недопущении продаж в ночное время, получении лицензий и борьбе с фальсификатом», — отметил Гутенев.