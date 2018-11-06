Москва, 6 ноября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Законопроект, совершенствующий судопроизводство, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября. Инициатива была доработана ко второму чтению. Срок вступления в силу положений законопроекта предложено установить с 1 октября 2019 года.

Оноре Домье. Состязательный процесс. 1845

Мотивировочная часть

Больше всего споров при обсуждении инициативы вызвало положение первоначальной редакции законопроекта об отказе от составления мотивировочной части судебного решения по большинству дел. В итоге принято решение оставить структуру судебных решений без изменений — то есть в полном объеме, включая мотивировочную часть.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») отметил, что отказ от составления мотивировочной части решения суда в качестве общего правила мог привести к фактическому ограничению права на доступ к правосудию, к усилению закрытости судебной власти.

Кроме того, с учетом поправок из законопроекта исключены положения о запрете изменения договорной подсудности. Таким образом, стороны и в дальнейшем смогут изменять договорную подсудность по своему усмотрению.

Профессиональное представительство

Законопроектом предлагается установить, что представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных дел могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности, — за исключением дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или районными судами.

«Требование профессионального представительства не распространяется на представителей в силу закона, а это не только законные представители. Это, например, представители профсоюзов по трудовым спорам, арбитражные управляющие, патентные поверенные — эти категории могут не иметь высшего юридического образования или ученой степени для представительства в суде», — сказал Крашенинников.

В настоящее время правило о наличии высшего юридического образования действует в отношении административных дел (в КАС РФ). КАС РФ также дополняется новым критерием — наличие ученой степени по юридической специальности.

Поверенный

Первоначальной редакцией законопроекта предлагалось ввести институт «поверенного», чьи полномочия состоят в возможности давать объяснения суду в присутствии представителя, а также получать судебные извещения, вызовы и копии судебных актов. С учетом всестороннего обсуждения, поправками ко второму чтению эти положения из законопроекта исключены.

Правила извещения участников процессов

Поправками ко второму чтению исключены из законопроекта положения, меняющие правила извещения участников гражданского процесса. Изначально предлагалось возложить на участников обязанность самостоятельно получать информацию о движении дела, после получения определения о принятии искового заявления к производству суда. При этом участники несли риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению данной информации.

«Спорные нормы исключены из законопроекта во втором чтении. Таким образом, порядок извещения лиц, участвующих в деле, остается прежним, чтобы не затруднять реализацию прав на доступ к правосудию, — сообщил Крашенинников.

Упрощенное производство

Законопроектом предлагается расширить количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, в том числе путем увеличения порога суммы исковых требований о взыскании денежных средств по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства. Авторы отказались в пять раз увеличить цену исков по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, принято решение сохранить существующий ценовой порог упрощенного производства — в размере 100 тыс. рублей. А в арбитражном процессе установить для индивидуальных предпринимателей — 400 тыс. рублей, для юридических лиц — 800 тысяч рублей. По публично-правовым категориям дел сохраняется 100 тыс. рублей.

Кроме того, унифицировано приказное производство АПК и ГПК путем установления размера требований в пределах 500 тыс. рублей.

Идентификация должника

Законопроектом вводятся новые требования к идентификации должника. Предлагается установить требование об обязательном указании в исполнительных документах дополнительных данных об ответчике-организации: наименование, место нахождения и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.

При этом в отношении ответчика-гражданина должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из следующих идентификаторов, если он известен: СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, основной государственный регистрационный номер ИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

Выдача исполнительного листа

Законопроектом меняется порядок выдачи исполнительного листа. В гражданских и арбитражных делах исполнительный лист будет выдаваться только по ходатайству взыскателя, за исключением исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета. Аналогичное правило в настоящее время содержится в КАС РФ (при рассмотрении административных дел).