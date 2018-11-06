Владимир, 6 ноября, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Владимирцы назвали критерии, которым должен отвечать новый руководитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника. По мнению членов Общества друзей музея, возглавить федеральное учреждение должен человек, признанный в музейном сообществе. Также новый руководитель должен был в состоянии возобновить диалог с РПЦ, претендующей на памятники, и с представителями общественности.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Успенский собор во Владимире

Эти требования содержатся в решении собрания Общества друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которое состоялось 3 ноября. За день до этого стало известно об увольнении директора музея Игоря Конышева в связи с переходом на новую работу.

«Общество друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника считает свое требование об отставке Игоря Конышева выполненным», — говорится в решении (есть в распоряжении ИА REGNUM ).

«Директор должен быть профессионалом, преданным делу человеком, имеющим признание в музейном сообществе, знающим все нюансы музейной работы, соответствовать высоким требованиям к директору федерального музея-заповедника, уникального, особо ценного объекта культурного наследия. Это должен быть человек открытый для контактов с местным сообществом, журналистами, способный восстановить продуктивный диалог с Владимирской митрополией по всем актуальным вопросам, вернуть доверие туроператоров».

Кроме того, новый руководитель музея, по мнению представителей общественности, должен восстановить Детский музейный центр, закрытый весной 2018 года, и представить на обсуждение концепцию работы учреждения. Немаловажна и необходимость создания Общественного совета при музее.

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ИА REGNUM напоминает, что Игорь Конышев, назначенный на должность директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника в 2016 году, сообщил об увольнении 2 ноября. За время, которое он провел в главе музея, во Владимире постоянно вспыхивали скандалы, связанные с деятельностью руководства. Например, был закрыт Детский музейный центр, окончательно разладились отношения с Русской православной церковью, которая претендует на передачу части объектов музея, а также прошла переделка центра «Палаты». Кроме того, вопросы вызывала и компетенция руководителя.