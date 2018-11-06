Москва, 6 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Аналитики «Яндекс.Музыки» проанализировали творчество российских рэперов и выявили слова, характерные для музыкального направления в целом и для конкретных исполнителей в частности.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Оказалось, что рэпер Слава КПСС чаще других использует слова «бытие», «хайп» и «Россия», PHARAOH — «морс», «тварь» и «династия», а Тимати — «бизнесмен», «статус», «график», «чикса» и «потанцевать».

Наиболее характерными для всего рэпа и хип-хопа стали слова «рэп» и «хип-хоп». Исследователи выяснили, что в этом жанре принято много говорить о своей музыке и её создании. Слова «трек», «микрофон», «бит», «рифма», «альбом» так же характерны для рэпа. Среди музыкантов других жанров наборы слов, больше всего приближенные к рэпу, оказались у группы «Ленинград» и «Кирпичи», а также у Владимира Высоцкого.

Аналитики определили также самые характерные слова для разных временных периодов. Например, в 1991—2000 рэперы часто использовали слова «радио», «слог», «уличный», «лирика» и «городской», а в 2016—2018 — «хайп», «блант», «детка», «кэш» и «тур».

Исследователи отметили, что в 90-е доля нецензурных слов в текстах рэперов была не намного выше, чем в текстах других жанров. Этот показатель заметно вырос в начале двухтысячных и достиг пика во второй половине нулевых.