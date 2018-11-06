Мадрид, 6 ноября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В результате крушения двух лодок у берегов Испании погибли не менее 17 мигрантов, сообщается на странице Службы спасения и безопасности на море в Twitter.

Уинслоу Хомер. Линия жизни. 1884

Отмечается, что 5 ноября в море Альборан у портового города Мелилья в результате крушения одного судна погибли 13 человек, 80 были спасены. В этот же день у провинции Кадис опрокинулась еще одна лодка, погибли четыре мигранта, 22 человека удалось спасти.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов. Всего за семь месяцев море пересекли около 60 тыс. мигрантов, из них около 23,5 тыс. прибыли в Испанию, 18,5 тыс. — в Италию и 16 тыс. — в Грецию.

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