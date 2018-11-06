Санкт-Петербург, 6 ноября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В России жесткое законодательство в отношении продажи легального алкоголя и одновременно — низкая исполнительская культура этого законодательства, и дополнительные неподготовленные ограничительные меры могут привести к росту нарушений и контрафакта, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 ноября, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя информацию о возможном новом ограничении числа торговых точек, в которых продается алкоголь.

Жан Беро. Любитель абсента

Ранее «Известия» сообщили, что Экспертный совет при правительстве России предложил сократить количество торговых точек, продающих спиртные напитки и табачные изделия. Для реализации целей национального проекта «Демография» число торговых точек может быть сокращено до 50 на 100 тысяч населения.

В России — одно из самых жестких законодательств в отношении продажи легальной алкогольной продукции. Это касается времени ограничения продаж, расстояния от образовательных и медицинских учреждений и т. д. В этом мы можем поспорить как с Европой, так и с США. И при этом у нас — один из самых низких в мире уровней исполнительской культуры этого же законодательства.

Прежде чем говорить о возможности введения каких-то новых ограничений, нужно заставить работать те, которые уже действуют. Когда исполнительская культура находится на низком уровне, это становится фундаментом для коррупции. Любые неподготовленные ограничительные меры приводят только к тому, что меняется структура, и вместо легального алкоголя на рынке появляется нелегальный.

В 2012 году были введены новые ограничения, и число торговых точек сократилось почти на треть, с 300 до 210 тысяч. Куда делись эти 90 тысяч? Часть просто ушла с рынка, но другая перешла в нелегальный сегмент. Введены ограничения на продажи алкоголя ночью, но в интернете осуществляется незаконная продажа в любое время суток, — отметил Черниговский.