Ростов-на-Дону, 6 ноября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону спасатели эвакуируют более 120 автомобилей. Транспорт оказался на территории Зелёного острова в то время, когда под воду ушла часть понтонного моста, соединяющего его с городом-миллионником. ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что ранее спасатели эвакуировали более 400 человек, оказавшихся отрезанными от «большой земли».

61.mchs.gov.ru Эвакуация транспорта

Транспорт спасатели эвакуируют с помощью плавающего гусеничного транспортера ПТС-М.

Вместе с тем на месте происшествия работает плавучий кран, с помощью которого спасатели поднимают на поверхность две затонувшие секции переправы через реку Дон.

ИА REGNUM ранее сообщало, что часть понтонного моста ушла под воду 4 ноября. Затонули два пролёта в створе улицы 29-я линия. Во время ЧП никто не пострадал.