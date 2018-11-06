Алтайский край, 23 декабря, 2008, 08:29 — ИА Регнум. Прокуратура Волчихинского района Алтайского края защитила права предпринимателя от незаконных действий сотрудника ветеринарной службы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, инспектор нарушил положения ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".

В ноябре 2008 года он проводил проверку на предмет соблюдения ветеринарных правил в одном из магазинов, расположенном в селе Волчиха. Прибыв на место проверки, инспектор предъявил представителю юридического лица лишь свое удостоверение, не имея при этом приказа о проведении мероприятия по контролю.

Проведя проверку без законных на то оснований, он составил акт по результатам мероприятий, а также протокол об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ в отношении продавца магазина. Самовольно выписал квитанцию на оплату штрафа в размере 500 рублей в отношении продавца, минуя рассмотрения административного дела в отношении последней и признания ее виновной в совершении правонарушения главным Государственным ветеринарным инспектором по Волчихинскому району.

Завершив проверку, ветеринарный инспектор не занес необходимую информацию в журнал учета мероприятий по контролю, не вручил представителю юридического лица копий акта и протокола составленного по результатам проведенной проверки, не внес предписания об устранении выявленных нарушений. Прокуратурой района внесено представление на имя главного Государственного ветеринарного инспектора Волчихинского района об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Ветеринарный инспектор привлечен к дисциплинарной ответственности. Продавец при этом освобожден от уплаты штрафа.