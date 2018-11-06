Берлин, 6 ноября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Грядущий уход Ангелы Меркель с поста председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) не помог остановить падение популярности партий правящей коалиции. Это следует из последнего опроса института Insa, проведенного по запросу издания Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

На сегодняшний день за блок ХДС/ХСС (ХСС — «Христианско-социальный союз») готовы проголосовать 24,5% жителей Германии, за Социал-демократическую партию (СДПГ) — 13,5%. Это на 0,5% меньше относительно предыдущего опроса.

Резко прибавившие в рейтинге в октябре «Зеленые» потеряли 1% и набирают 19% потенциальных голосов. «Альтернатива для Германии» (АдГ) остается на прежнем уровне в 16,5%. «Левые» по итогам опроса заручились поддержкой 11% респондентов, Свободно-демократическая партия — 10%. Остальные партии в сумме набрали 5,5%.

В случае внеочередных выборов в бундестаг блоку ХДС/ХСС придется искать другого партнера по коалиции вместо СДПГ, чтобы достичь большинства в парламенте и сформировать правительство. Напомним, немецкие партии исключают сотрудничество с АдГ вне зависимости от уровня поддержки этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер считает, что внеочередные выборы в бундестаг пройдут не позднее начала лета 2019 года. Напомним, прошлые выборы состоялись в сентябре 2017 года, а коалиционное правительство было сформировано лишь к марту.