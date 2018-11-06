Малоярославец, Калужская область, 6 ноября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Малоярославецкий районный суд Калужской области приговорил уроженцев Азербайджана 29-летнего Исмаила Джабрайилова и 28-летнего Гашама Махмудова к восьми и девяти годам соответственно за разбой на дороге, сообщает 6 ноября пресс-служба областной прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru Разбойное нападение на водителя.

Суд установил, в ноябре 2017 года злоумышленники вместе с двумя неустановленными лицами прибыли на 112 км автодороги «М-3 Украина» для совершения разбойного нападения.

Они создали помеху для движения «ГАЗели» и вынудили водителя остановиться на проезжей части, после чего напали на мужчину и его пассажира, нанося удары ногами и руками по водительской двери.

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Преступники требовали водителя открыть дверь, при этом Махмудов повредил шину левого переднего колеса автомобиля. Открыв дверь, злоумышленники силой вытащили потерпевших из кабины и избили, после чего похитили более 400 тыс. рублей и мобильный телефон.

Подсудимые свою вину в совершении преступления признали частично, пояснив, что они лишь согласились помочь двум незнакомым им ранее мужчинам вернуть долг. В итоге суд признал их виновными в совершении разбоя и приговорил к тюремному сроку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области по итогам первых шести месяцев 2018 года, по данным регионального МВД, количество зарегистрированных разбоев сократилось на 23,3%, мошенничества — на 21,6%, краж — на 16%.

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