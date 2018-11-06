Скандальная свердловская чиновница отстранена от должности
Екатеринбург, 6 ноября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от своей должности. Распоряжение 6 ноября подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.
Чиновница отстранена на время служебной проверки. Поводом стало её скандальное заявление, которое она сделала на круглом столе по реализации молодёжных проектов в городе Кировграде.
Напомним, сюжет с мероприятия вышел в эфире программы «Новости Кировграда» «Эхо 24» от 2 ноября. Отвечая на вопрос участницы круглого стола, Глацких отметила, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Также она призвала родителей вкладываться в своих детей вместе с государством и проявлять инициативу.
Слова Глацких вызвали широкий резонанс. Некоторые общественники, политики и журналисты заступились за неё, при этом другие считают, что чиновницу нужно уволить. Губернатор Евгений Куйвашев назвал слова Ольги Глацких некорректными и пообещал разобраться.
Отреагировали на скандал и федеральные политики. В Госдуме после заявления чиновницы от руководства региона ждут адекватных мер.
Напомним, Ольга Глацких является олимпийской чемпионкой. Чемпионский титул она получила в 2004 году, когда ей было 15 лет. Департамент молодёжной политики она возглавила в сентябре 2016 года, в возрасте 27 лет.
Добавим, ранее в центре скандала оказалась министр труда Саратовской области Наталья Соколова. Она заявила о том, что месяц можно прожить, питаясь на 3500 рублей. Сама, правда, провести такой эксперимент отказалась. В итоге её уволили.