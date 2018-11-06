Екатеринбург, 6 ноября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от своей должности. Распоряжение 6 ноября подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон!

Чиновница отстранена на время служебной проверки. Поводом стало её скандальное заявление, которое она сделала на круглом столе по реализации молодёжных проектов в городе Кировграде.

Напомним, сюжет с мероприятия вышел в эфире программы «Новости Кировграда» «Эхо 24» от 2 ноября. Отвечая на вопрос участницы круглого стола, Глацких отметила, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Также она призвала родителей вкладываться в своих детей вместе с государством и проявлять инициативу.

Слова Глацких вызвали широкий резонанс. Некоторые общественники, политики и журналисты заступились за неё, при этом другие считают, что чиновницу нужно уволить. Губернатор Евгений Куйвашев назвал слова Ольги Глацких некорректными и пообещал разобраться.

Отреагировали на скандал и федеральные политики. В Госдуме после заявления чиновницы от руководства региона ждут адекватных мер.

Напомним, Ольга Глацких является олимпийской чемпионкой. Чемпионский титул она получила в 2004 году, когда ей было 15 лет. Департамент молодёжной политики она возглавила в сентябре 2016 года, в возрасте 27 лет.

Добавим, ранее в центре скандала оказалась министр труда Саратовской области Наталья Соколова. Она заявила о том, что месяц можно прожить, питаясь на 3500 рублей. Сама, правда, провести такой эксперимент отказалась. В итоге её уволили.