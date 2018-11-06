Екатеринбург, 6 ноября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких отправлена в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нина Вележева, Николай Кузовкин. Стыдно! 1958

«Ольга Вячеславовна находится в отпуске», — сообщили «Накануне.ru» в секретариате ведомства, уточнив, что чиновница до сих пор возглавляет департамент молодежной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании в Кировграде Ольга Глацких сделала скандальное заявление, которое вызвало широкий общественный резонанс. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал внимательно ознакомиться с видеозаписью совещания, на котором было сделано заявление, а также вызвать чиновницу на разговор.

Читайте также: Губернатор разберётся с чиновницей, заявившей о «ненужности» молодёжи

Напомним, что в Росмолодёжи также прокомментировали высказывание Ольги Глацких, назвав его некорректным.