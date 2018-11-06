Вашингтон, 6 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Китая в 2025—2035 годах будут представлять более серьезную угрозу для США, чем российские. Об этом заявил американский генерал Джозеф Данфорд во время выступления в университете Дьюка.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его мнению, Россия, экономика которой столкнулась с проблемами, в будущем не сможет поддерживать свой военный потенциал.

Данфорд добавил, что наращивающий потенциал Китай в 2025—2035 гг. будет для США основным конкурентом.

Отметим, что выступление председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Данфорда транслировалось на сайте Пентагона.

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