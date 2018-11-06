Москва, 6 ноября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В том, что свердловскую чиновницу Ольгу Глацких, заявившую, что российское государство «ничего не должно» молодежи, нужно поблагодарить за прямоту, завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин совершенно солидарен с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Напомним, артист написал в Instagram небольшое стихотворение, посвящённое скандальному высказыванию.

Марк Габриэль Шарль Глейр. Потерянные иллюзии. Между 1865 и 1867

«Со спортивной прямотой чемпионка-чиновница огласила ту позицию, которую, полагаю, разделяют многие её коллеги во власти. Причем в куда более высоких кабинетах. В самом деле, мы видим, как в последние годы государство (называемое «социальным») от своих социальных обязательств избавляется. Вполне вероятно, они становятся сегодня непосильными (хотя есть и другие мнения — в плане контроля над расходами и пресечения злоупотреблений).

Верно и то, что в обществе все ещё сильны патерналистские настроения, надежда на «добрую власть». Надежда совершенно напрасная. Государство чем дальше, тем больше становится не защитником, но консультантом, менеджером нашей повседневности. Возможно, это даже и неизбежный процесс — но ведь с высоких трибун нам вещают совсем другое. Поэтому уральской чиновнице мы с вами только спасибо можем сказать — за избавление от иллюзий, если они ещё у кого остались», — сказал Михаил Гундарин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM прозвучавшее в эфире местного телеканала заявление чиновницы о том, что подрастающему поколению должны лишь его родители, поскольку государство «не просило вас рожать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что чиновницу следует поблагодарить за прямоту высказывания, отметил лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров:

«Ну наконец-то всё, как есть, сказали, за прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно, и точка».

Извиняясь за свои слова, Ольга Глацких заявила, что её фраза была вырвана из общего контекста разговора.

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