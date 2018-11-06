Томск, 6 ноября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В регионах Западной Сибири прошедшие в минувшие выходные сильные снегопады привели к превышению декадной нормы осадков. Об этом сообщили в оперативных службах регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Отмечается, что в Томске декадная норма превышена в четыре раза, в Кемеровской области — в два раза.

«Высота снежного покрова в Томске — 41 сантиметр при норме на конец первой декады девять сантиметров», — цитирует ТАСС слова руководителя отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной.

Отмечается, что на дороги городов выведено максимально возможное количество уборочной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Росавтодоре уведомили, что все дорожные службы, подведомственные Федеральному дорожному агентству, заявили о стопроцентной готовности к зиме. Так, для расчистки федеральных трасс от снега зимой будет выделено около 10 тыс. единиц спецтехники.

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