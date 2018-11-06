Москва, 6 ноября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий работу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Предполагается продление срока деятельности государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2026 года.

Решение направлено на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда (совокупности жилых помещений в многоквартирных домах), на всей территории Российской Федерации до 1 января 2026 года.

В настоящее время аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном порядке после 1 января 2012 года, преимущественно расселен, указали в правительстве. По состоянию на 1 сентября 2018 года расселено 10,66 млн кв. м (98,9% от целевых показателей 2014−2017 гг.). Завершение расселения указанного аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках заявок субъектов РФ, одобренных ранее фондом.

Ранее планировалось, что фонд прекратить работу с 1 января 2019 года.