Ростов-на-Дону, 6 ноября, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону в течение месяца преобразится. К Новому году город-миллионник украсят жар-птицами, матрёшками и гжельской росписью. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

Rostov-gorod.ru Новогоднее убранство

Управление наружной рекламой города разрабатывает концепцию комплексного оформления донской столицы к новогодним праздникам.

«Оформление Ростова-на-Дону будет выполнено в стиле старорусских сказок. В основу положены различные виды народного творчества: гжель и матрёшки. Слово «гжель» ассоциируется с красотой, гармонией, сказкой и былью и на недолгое время возвращает нас в счастливое детство. Матрёшка является символом большой и крепкой семьи», — отметил руководитель управления Артём Гусельников.

Ещё одним воплощением сказки станут фигуры жар-птицы. По словам Гусельникова, у ростовчан и гостей города будет возможность ухватить за хвост сказочного персонажа, сделать памятные снимки и загадать желание.

Отмечается, что новогоднее убранство преобразит город к 10 декабря. Демонтаж конструкций запланирован к 1 февраля 2019 года.

Ранее Управление наружной рекламой города объявило аукцион на проведение работ по комплексному оформлению Ростова-на-Дону стоимостью 9,6 млн рублей.