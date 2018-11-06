Калуга, 6 ноября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Боровском раине Калужской области на 86 километре автотрассы М3 «Украина» сегодня 6 ноября микроавтобус «Ситроен» на высокой скорости внезапно съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова, в результате ДТП водитель и два пассажира микроавтобуса погибли на месте.

Gtrk-kaluga.ru Место дорожного происшествия

Ещё шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работали спасатели МЧС и медики. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, водитель был за рулём около пяти часов, проехав без отдыха почти 400 км. В микроавтобусе автобусе находились рабочие из Гомельской области Белорусии, которые ехали на вахту в Москву, сообщает местная телекомпания «Ника».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2018 года на 229 км автодороги М3 «Украина» произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Погибли восемь человек, среди которых был граждане Молдавии.