Нью-Йорк, США, 6 ноября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Компания IBM решила запатентовать систему для дополненной реальности, которая позволит пользователям соответствующих устройств избегать нежелательных мест. Об этом 5 ноября сообщил портал The Next Web.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Опасно!

Система получила название Big Blue, в этом проекте компания будет использовать блокчейн-технологию. Программа будет сообщать пользователям информацию о нежелательности посещения различных мест, например: районов с повышенным риском, кварталов, в которых проживают люди, чувствительные к культуре, а также территорий, являющихся частной собственностью.

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Напомним, технология дополненной реальности (AR) подразумевает помещение при помощи различных устройств в поле зрения объекта «дополненных» элементов воспринимаемой реальности. То есть эта технология позволяет совмещать реальное пространство с виртуальным.