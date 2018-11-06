Владивосток, 6 ноября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа обусловлено не только исторически, но и экономически. По мнению заместителя директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрия Шелеста, депрессивные и малонаселённые территории Восточной Сибири «попали в хорошие руки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexander Tsirlin Бурятия на карте

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«Указ президента РФ Владимира Путина о включении Бурятии и Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ в определённой степени исторически обусловлен. После создания Дальневосточной республики в 1920 году территориально в неё входили современные территории Бурятии и Забайкалья, хотя совершенно по иным (не экономическим) причинам. Уже в новейшей истории федеральная программа от 2009 года называлась «Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края и Дальнего Востока», — прокомментировал объединение Дмитрий Шелест.

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Эксперт отметил, что Бурятия и Забайкалье одни из самых депрессивных и малонаселённых в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Территории достаточно удалены от центральных областей России, чтобы представлять интерес со стороны российских инвесторов и быть включёнными в экономические отношения с западными регионами. С другой стороны, и Бурятия, и Забайкалье находятся в глубине континента, и поэтому их самостоятельное развитие ограничено географическими факторами, которые были усилены после распада Советского Союза.

«Поэтому решение «добавить» упомянутые субъекты Федерации с экономической точки зрения абсолютно правильное. С учётом интереса Москвы к Тихоокеанской России как точки интеграции в пространство Азиатско-Тихоокеанского региона Бурятия и Забайкалье попадают «в хорошие руки». Соответственно Улан-Удэ и Чита вполне могут рассчитывать на повышение субсидий из федерального бюджета, проекты экономического и социального развития. В свою очередь включённость регионов, богатых природными ресурсами, позволит и дальше развивать транспортно-логистическую составляющую ДФО.

В завершение, совершенно без иронии, добавлю: административная трансформация самого восточного федерального округа России является и знаком дальнейших перемен в области экономики и социальной инфраструктуры регионов Тихоокеанской России», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении Забайкальского края и Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Три месяца глава государства дал на приведение всех документов в соответствие с новым статусом территорий.

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«Переезд» Забайкалья и Бурятии из Сибири на Дальний Восток эксперты восприняли неоднозначно. Одни считают, что это позволит комплексно развивать территории и даст региону новые экономические возможности, предоставит жителям и бизнесу полный спектр преференций, существующих в ДФО, в том числе и возможность получить бесплатный гектар земли. Другие же уверены, что от перестановки слагаемых сумма не изменится.