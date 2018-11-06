Пекин, 6 ноября, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Первый в Китае тематический парк, посвященный искусственному интеллекту, открылся в начале ноября в Пекине спустя 10 месяцев после реновации муниципального парта севера Пекина, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Запретная планета». Реж. Фред Маклауд Уилкокс. 1956. США Умный робот

Беспилотные автобусы, умные фонарные столбы, интеллектуальные динамики и прочие изделия были оборудованы в парке Хайдянь, который занимает площадь около 34 гектаров близ 4-й кольцевой дороги.

Районное правительство Хайдяня и интернет-компания Baidu подписали соглашение в январе текущего года о совместном освоении технологий и строительстве «умного города». Парк Хайдянь, через который в 2017 году прошло более 1,2 млн туристов, был избран в качестве пилотной площадки для нового проекта.

В общей сложности 10 правительственных структур и компаний приняли участие в реновации парка, которая длилась 10 месяцев.

Напомним, что в последние годы китайские компании из сферы высоких технологий нацелилась на ускоренное освоение технологий искусственного интеллекта. В то же самое время, буквально в октябре было подчеркнуто намерение ускорить создание технологий искусственного интеллекта нового поколения.