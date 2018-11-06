Чжухай, Китай, 6 ноября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Российская Федерация по контракту поставила Вьетнаму большую часть танков Т-90С и Т-90СК. Об этом сообщил руководитель делегации корпорации «Ростех» (входит «Рособоронэкспорт») Виктор Кладов в интервью РИА Новости.

Roe.ru Танк Т-90СK

По его словам, большая часть танков Т-90С и Т-90СК уже находися на месте, в настоящее время идет «отгрузка имущества».

Контракт между «Ростехом» и Вьетнамом, заключенный в 2016 году, предусматривает поставку 64 танков.

Как ранее передавало ИА REGNUM, российский основной боевой танк Т-90 на сегодняшний день является одним из самых востребованных танков на мировом рынке вооружений.

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