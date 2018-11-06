Ростов-на-Дону, 6 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали более 400 человек, оказавшихся отрезанных от города из-за затонувшей части понтонного моста, соединяющего Зелёный остров с донской столицей. По последним данным, в настоящее время спасатели эвакуируют автомобили, передаёт ИА REGNUM 6 ноября.

61.mchs.gov.ru Спасатели работают на месте происшествия

«С 08:30 начата эвакуация автомобильной техники с Зелёного острова при помощи плавающего гусеничного транспортера ПТС-М. По уточненным данным, 122 автомобиля находятся на Зелёном острове, до восстановления моста транспорт будут эвакуировать», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Ранее с территории Зелёного острова было эвакуировано более 400 человек. Для перевозки людей было задействовано пять единиц плавсредств. К месту происшествия также прибыл плавучий кран, с помощью которого спасатели поднимают на поверхность две затонувшие секции.

ИА REGNUM напоминает, что часть понтонного моста ушла под воду 4 ноября около 17:00. Затонули два пролёта переправы через реку Дон в створе улицы 29-я линия.