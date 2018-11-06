Денвер, США, 6 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:107.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 48 очков.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал защитник Кайри Ирвинг, который набрал 31 очко.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26).

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