Москва, 6 ноября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В Госдуму поступили представления о досрочном освобождении от должности ряда аудиторов Счетной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается досрочно прекратить полномочия аудиторов Владимира Катренко и Александра Жданькова в связи с их личными заявлениями.

Документы будут рассмотрены на заседании комитета по контролю и регламенту.

Отметим, что Катренко возглавляет департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, а также средств Пенсионного фонда, Фонда социального страхования.

В то же время Жданьков руководит департаментом по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на международные отношения и международное сотрудничество, а также бюджета Союзного государства и оборота федерального имущества за рубежом.

Оба аудиторы назначены Госдумой в 2007 году.