Якутск, 6 ноября, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Якутии шокированы высказыванием директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких. Жители республики считают, что она забыла, кем и для чего создано государство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких осудила детей» Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких

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«Тогда зачем мы налоги платим, если государство нам ничего не должно?», «А мы не обязаны содержать тряпичных кукол, набитых опилками», «Тогда надо распустить все госучреждения, кроме налоговой и армии. Зачем кормить нахлебников?», «Мы тоже без государства как-нибудь обойдёмся», «Поэтому Россия и не развивается — не понимания, что государство благополучно тогда, когда граждане благополучны, в этом и суть», «А мы не просили плодить столько чиновников», «Нет государства без народа, а народ может обойтись и без государства», — высказывают мнения жители республики.

Люди сочли заявление Глацких призывом не платить налоги и, чтобы таких случаев не повторялось, считают нужным отказаться от практики участия спортсменов в политике.

«Пусть валятся уже с суков, которые сами себе пилят», «Чем безумнее чиновники, тем ближе конец империи!» — также пишут якутяне.

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При этом есть и те, кто придерживаются мнения, что ничего удивительного в словах чиновницы нет: «Что вы обиделись? Она просто озвучила позицию власти за последние 20 лет», «Сколько таких чиновников, которые ещё вот так себя не проявили?».

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила участникам встречи с нею, что государство не просило их родителей рожать. Таким был её ответ на вопрос о финансировании проектов.

Ранее резонанс вызвали слова другой чиновницы, министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Отвечая на вопрос о том, как прожить на прожиточный минимум, она заявила, что это возможно, так как «макарошки всегда одинаково стоят». Попробовать самой прожить на 3,5 тыс. рублей она отказалась, пояснив, что сделать это ей не позволяет статус.

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