Москва, 6 ноября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. На короткой рабочей неделе в Москве (с 6 по 10 ноября) и до двадцатых чисел ноября сохранится тёплая погода. Заморозков и осадков не ожидается. Средняя температура днем составит +4, +7 градусов, сообщается на портале мэра Москвы

Осень

Так, 6 и 7 ноября в Москве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит +4, +6 градусов. Ожидается практические безверненаая погода — 3−8 метров в секунду. 8 ноября воздух прогреется до +5, +7.

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А вот 9 ноября, по прогнозам синоптиков, немного похолодает. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов. Днем столбик термометра будет подниматься до +6 градусов. 10 ноября прогнозируется 0 до +5 градусов тепла. Осадком в виде снега и дождя на короткой рабочей неделе не ожидается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики обещали, что в Москве до 20 — чисел ноября сохранится тёплая нехарактерная для ноября погода. Снегопадов и сильных ливней не ожидается.

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