Берлин, 6 ноября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. В ведущей немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) появляется фракция, выступающая против подписания Глобального миграционного договора ООН «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», передает телеканал N-TV 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Против подписания договора выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Вскоре его поддержал политик Мариан Вендт, сообщивший изданию Die Welt, что часть его коллег не поддерживает договор, несмотря на то что «международный согласованный подход к глобальной миграции — ключевой интерес Германии».

По словам Вендта, возникает слишком много вопросов по содержанию документа, хотя юридически он и не обязывает страны выполнять указанные предписания. В частности, существенным недостатком является отсутствие различия между вынужденными беженцами и трудовыми мигрантами.

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас призывают подписать договор о миграции.

«Если люди хотят, чтобы миграция была упорядоченной, а не хаотичной, если хотят бороться с причинами миграции, тогда необходимо международное сотрудничество. Для этого существует миграционный договор. О нем договорились члены ООН», — написал Маас на своей странице в Twitter 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Австрия объявила о своем неприсоединении к Глобальному договору. Его подписание планируется на конференции ООН в Марракеше в декабре этого года.