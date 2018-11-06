Вашингтон, 6 ноября, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов достигли успехов в замещении на международном рынке объемов потерь от снижения экспорта иранской нефти. Об этом говорится в опубликованном заявлении госдепа США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По сведениям внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, на успех операции по замене иранской нефти указывают высокий объем предложения на рынках, связанный с ростом добычи «черного золота» и достаточной наполненностью хранилищ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен довести экспорт иранской нефти до нулевой отметки, а также пригрозил тем странам, которые будут продолжать покупать иранскую нефть, санкциями. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна продолжит продавать нефть, даже несмотря на санкции со стороны США.

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