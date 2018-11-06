Владивосток, 6 ноября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Цель включения Забайкальского края и Республики Бурятия в Дальневосточный федеральный округ — достижение через Минвостокразвития лёгкости администрирования при участии в китайской концепции «Один пояс — один путь». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

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«Минусов не будет никаких, последствия будут несущественными, — говорит о пополнении ДФО двумя регионами эксперт. — Есть китайская концепция «Один пояс — один путь», и в рамках неё предполагается ряд проектов, в том числе с участием России (транспортные коридоры будут проходить через Забайкальский край и Бурятию — прим. ИА REGNUM ). Очень удобно всё администрировать через Минвостокразвития в вопросах выделения денег с российской стороны и ведения переговоров с международными партнёрами. То есть в данном случае решаются обычные бюрократические задачи — создание одного окна для ведения переговоров с китайскими контрагентами в рамках транспортных проектов и возможность натянуть статус ТОСЭР на два региона, богатых лесными и другими природными ресурсами».

Второй возможной причиной для перемещения двух регионов из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ Максим Кривелевич назвал хорошие личные отношения между главами Забайкальского края и Бурятии с Министерством по развитию Дальнего Востока.

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«Есть некое представление политологов, что есть добрые личные отношения между губернаторами этих регионов и Минвостокразвития, и они хотели бы начать уже какое-то взаимодействие. Я в принципе допускаю такой вариант, личные отношения никоим образом не противоречат общей логике бюрократического процесса: если есть министерство и у него есть бюджет, то оно должно охватывать всё до Байкала», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент России Владимир Путин своим указом переместил Бурятию и Забайкальский край из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Комментируя эти изменения, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что это решение открывает перед республикой новые возможности и перспективы в связи с наличием мер поддержки и в экономической, и в социальной сферах.

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Глава Забайкальского края Александр Осипов также позитивно отнёсся к переменам.

«У наших территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы. Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым «Дальневосточным гектаром». Край будет получать больше федеральных субсидий на авиаперелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест», — пояснил глава региона.