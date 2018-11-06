Барнаул, 6 ноября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Данные Минздрава РФ, известившего по итогам диспансеризации в 2018 году о том, что главными факторами развития заболеваний у граждан России являются нерациональное питание, низкая физическая активность и курение, могут быть не полными, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

«Сразу бросается в глаза сравнительно низкий уровень встречаемости факторов риска развития заболеваний, полученный при диспансеризации. Так, согласно данным опроса, в курении табака признались лишь 12% из числа проходящих диспансеризацию, тогда как известно, что количество взрослых курильщиков в России составляет около 30%.

Кроме того, отсутствуют данные о роли злоупотребления алкоголем, тогда как этот фактор, несомненно, оказывает заметный вклад в качестве причины развития разнообразных заболеваний. В то же время перечисленные факторы и приведенные цифры свидетельствуют об огромном значении для здоровья человека его образа жизни. Эти факторы являются управляемыми. Воздействуя на них, можно добиться значительных положительных сдвигов в профилактике развития заболеваний», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, ранее Минздрав РФ обнародовал некоторую информацию об итогах диспансеризации за девять месяцев 2018 года. По данным ведомства, комплексное обследование прошли 15,96 млн человек, что составляет 69,2%. Известно, что большинство из обследованных по итогам диспансеризации были отнесены к третьей группе здоровья, поскольку у них были выявлены заболевания, требующие наблюдения у врача.