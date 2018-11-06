Пермь, 6 ноября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Перми прошли акции протеста против сноса железнодорожного пути. Ветку горнозаводского направления власти региона планируют ликвидировать ради расширения набережной Камы и освоения этой земли. Митинги прошли на двух площадках: на Веденеева, 87 и в Саду камней. Выразить свою позицию против реновации за счёт электрички пришли до 600 человек, сообщают информресурсы.

CodeCondo Железная дорога

Протестующие пришли на митинги с плакатами «Разбор железной дороги — диверсия против безопасности страны», «Зачем вам железная дорога? Вам дорога в рай», «Без свободы не будет и дороги», «Лишних дорог не бывает». Выступающие говорили о необходимости железнодорожной ветки и очевидности плюсов от её существования, тогда как её отсутствие негативно скажется на жизни города и региона в целом. Электричка популярна среди населения. Власти пытаются пересадить людей на автобусы, но передвижение на ином виде транспорта будет отнимать гораздо больше времени для достижения пункта назначения, особенно с учётом пробок.

В соцсетях, обсуждая акции протеста, отметили, что на них пришло не очень много народу при том, что проблема действительно актуальна. Многие высказавшиеся пермяки, не участвовавшие в митингах, против сноса железнодорожной ветки.

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Примечательно, что ещё осенью 2017 года, когда Пермь посетил президент Владимир Путин, а Максим Решетников (тогда еще в статусе врио губернатора Пермского края) поделился планами о реновации, амбициозный проект вызвал бурное обсуждение и недоумение. Сейчас люди, недовольные градостроительной политикой властей, критикуют чиновников и требуют, чтобы те прислушались к общественному мнению, о котором, по словам граждан, забыли спросить, затевая столь масштабное переустройство краевой столицы.

Напомним, что в Перми планируют с 1 декабря отменить электрички от Перми I до Перми II и пересадить пассажиров на автобусы. А к 2022 году в планах и закрытие сообщения до станции Мотовилиха.

По словам противников реновации, Решетников заявил о том, что люди поддерживают этот проект, и получил одобрение Путина.

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Стоит отметить, что в апреле 2018 года в интернете была создана петиция за отставку губернатора Максима Решетникова. Её подписали более 17 тыс. человек. Среди оснований для отставки пермяки называют анонсированный президенту и впоследствии широко разрекламированный проект по реконструкции городской набережной, который на деле, по мнению авторов петиции, оказался сплошной маниловщиной. По словам горожан, никто не посоветовался с жителями, не подсчитал убытки производственных предприятий, активно пользующихся железнодорожными подъездными путями для осуществления своего производственного процесса. Никто не продумал того, как люди из отдаленных районов Перми будут добираться до своих рабочих мест и обратно, ведь городская электричка — единственное, что соединяет посредством этой железнодорожной ветки несколько районов города с центром.

Пермяки называют проект реновации фантазией, которая выльется в копеечку, при том что приходится жить в условиях жесточайшего кризиса.

После митинга против закрытия железнодорожного сообщения в минтрансе сообщили, что в ближайшее время изменений движения электропоездов на маршруте Пермь II — Пермь I не будет. Кроме того, железнодорожные пути на набережной Камы не будут демонтировать. По ним планируют запустить кольцевой трамвай. Однако не отказываются от планов по ликвидации электричек. Железнодорожные рельсы сдвинут, и по ним начнут ходить трамваи. На развитие трамвайной сети намерены выделить около 700 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

Тем временем организаторы акции протеста говорят, что прошедший митинг — лишь первый шаг к изменениям в Перми:

«Продолжая выходить на протестные акции, мы сможем остановить произвол властей. И тогда у нас всё будет развиваться и меняться так, как этого хотят пермяки, а не чиновники».