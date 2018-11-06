Москва, 6 ноября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Экспертный совет при правительстве России предложил сократить в стране количество торговых точек, продающих спиртные напитки и табачные изделия. Об этом пишут 6 ноября «Известия».

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Меры по сокращению числа торгующих алкоголем и табаком магазинов до 50 точек на 100 тыс. человек могут быть приняты для реализации целей нацпроекта «Демография» — к 2030 году средняя продолжительность жизни граждан России должна вырасти до 80 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что правительство РФ может смягчить действие закона, ограничивающего продажу спиртных напитков вблизи школ, детсадов, больниц и других учреждений.

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