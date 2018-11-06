Москва, 6 ноября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В рамках лунной программы Российская Федерация планирует изучать с помощью роботов-аватаров естественный спутник Земли. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

По его словам, для этих целей Россия создаст на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу.

Глава Роскосмоса добавил, что российская база на естественном спутнике Земли будет не обитаемой, а посещаемой.

«В основном — это переход на роботизированные системы», — сказал Рогозин.

Напомним, 1 октября 2018 г. глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что в РФ будет создано большое конструкторское бюро для разработки сверхтяжелой ракеты.

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