Россия отправит на Луну роботов-аватаров — Рогозин
Москва, 6 ноября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. В рамках лунной программы Российская Федерация планирует изучать с помощью роботов-аватаров естественный спутник Земли. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
По его словам, для этих целей Россия создаст на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу.
Глава Роскосмоса добавил, что российская база на естественном спутнике Земли будет не обитаемой, а посещаемой.
«В основном — это переход на роботизированные системы», — сказал Рогозин.
Напомним, 1 октября 2018 г. глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что в РФ будет создано большое конструкторское бюро для разработки сверхтяжелой ракеты.
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