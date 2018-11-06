Марсель, Франция, 6 ноября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «любовь и солидарность нации» в связи с обрушением двух зданий в центре Марселя, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Марсель страдал и продолжает страдать, я хочу выразить любовь и солидарность всей нации к нашим соотечественникам, этому городу, этой территории, этому региону», — заявил президент в своей речи в Понт-а-Муссоне, коммуне на северо-востоке Франции.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 ноября два дома, находившиеся в аварийном состоянии, обрушились в Марселе. Двое человек пострадали, о судьбе десяти жителей пока ничего не известно.