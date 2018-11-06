Москва, 6 ноября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. На биржевых торгах 2 ноября рубль вел себя согласно известной русской поговорке: «начали за здравие, а закончили за упокой». Если с утра «россиянин» укреплялся и к доллару, и к евро, то к вечеру рубль растерял все утренние достижения. Перед закрытием торгов 2 ноября рубль падал по отношению к доллару немного меньше, чем к евро, но на закрытии рубль упал к доллару и евро на одинаковую величину в 0,48%. По итогам пятничных торгов за доллар давали 66,2 руб., за евро — 75,44 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

На рубль перед праздниками могла негативно повлиять информация Минфина РФ о том, что Фонд национального благосостояния в октябре сократился почти на процент, или на 32 млрд руб. Кроме того, в преддверии длинных праздничных выходных население и биржевые игроки обычно предпочитают рублю доллар и евро, такая закономерность и сработала 2 ноября.

5 ноября в России был нерабочий день в связи с празднованием Дня народного единства, и в этот день появилась новость, что США распространят нефтяное эмбарго против Ирана на все страны — партнеры Ирана по закупкам нефти, за исключением нескольких. В этот список вошли Китай, Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Италия, Греция и Тайвань. Многие из этих стран выступили с резкой критикой политики США в отношении Ирана и объявили, что не будут соблюдать санкции.

В Лондоне биржевая цена нефти Brent к вечеру пятницы упала на 0,19%, до $72,61 за баррель, а в понедельник к вечеру подросла до $73,44 за баррель. Курс евро к доллару упал на 0,2%. Исходя из довольно неустойчивой ситуации на мировых рынках, сегодня, 6 ноября, можно ожидать, что курс доллара подрастёт до 66,5−67,2 руб./долл., курс евро — до 75−76 руб./евро.

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