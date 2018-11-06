Дамаск, 6 ноября, 2018, 05:26 — ИА Регнум. По меньшей мере трое детей погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара коалиции США с применением белого фосфора. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

U.S. Air Force Авиаудар

Запрещенные боеприпасы были применены во время удара по городу Хаджин. Атаке подвергся район Нового рынка. По данным местных источников, погибли мирные жители, включая троих детей. Точное число жертв не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Шон Райан опроверг применение фосфорных бомб в провинции в Дейр-эз-Зор. Его заявлению предшествовало сообщение SANA об ударе по городу Хаджин с применением запрещенных снарядов.

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