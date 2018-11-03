Челябинская область, 6 февраля, 2014, 08:52 — ИА Регнум. Противопожарная служба Челябинской области спасла 88-летнего мужчину, который пять часов простоял раздетым на балконе. Об этом 6 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Поздним вечером 5 февраля на пульт пожарной части №123 Противопожарной службы области, расположенной в посёлке Магнитка Кусинского района, поступило сообщение, что на балконе 2-го этажа находится пожилой мужчина в домашней одежде.

Соседи заметили замерзшего пенсионера на балконе, заподозрили неладное и вызвали огнеборцев. Прибывшие в составе дежурного отделения четверо работников пожарной охраны обнаружили, что квартира защищена двойной дверью, и решили действовать через балкон. Они установили выдвижную лестницу с пожарного автомобиля, взобрались на балкон, укутали дедушку в свой пожарный бушлат, монтировкой вскрыли балконную дверь и вызвали скорую помощь.

Оказалось, что дедушка "на минутку" вышел на балкон, но дверь захлопнулась. Он самостоятельно пытался выбить дверь или сломать замочную скважину подручными предметами, отбил руки, но дверь так и не поддалась. В общей сложности пожилой мужчина провёл на морозе примерно 5 часов, а на улице было около 30 градусов мороза, и, естественно, получил сильное переохлаждение.

Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему всю необходимую помощь на дому.