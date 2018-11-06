Вашингтон, 6 ноября, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Вашингтон ввел санкции в отношении более чем 700 юридических и физических лиц, морских судов и самолетов Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном американским министерством финансов. Отмечается, что масштабные ограничения направлены против «иранского режима». Они стали наиболее сильным экономическим давлением на Иран за всё время. В общей сложности администрация президента США Дональда Трампа менее чем за два года ввела санкции против более чем 900 лиц и компаний Ирана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Читайте также: Госсекретарь США назвал страны — исключения из антииранских санкций

В черном списке оказались национальный авиаперевозчик Iran Air и 67 его воздушных судов, судоходная компания IRISL, Организация по атомной энергии Ирана и 23 связанных с ней организации и персоны, центробанк и более 70 финансовых организаций.

Под санкции попало зарегистрированное в России АО «Мир Бизнес Банк», чьим акционером является включенный в черный список иранский Bank Melli.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и пообещал вернуть прежние санкции против Тегерана и наложить новые. Первая часть ограничений начала действовать 7 августа, остальные вступили в силу 5 ноября.