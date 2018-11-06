Елабуга, Татарстан, 6 ноября, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии по иску администрации национального парка «Нижняя Кама» признал недействительным договор купли-продажи еще одного крупного земельного массива, переданного семь лет назад фирме, аффилированной с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Речь идёт об участке общей площадью 36 880 955 кв. м в Елубужском районе Татарии. Решение в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Galeev Albert Национальный парк «Нижняя Кама»

Напомним, история началась в 2011 году, когда районная администрация провела аукцион по продаже крупного земельного массива. Победителем тендера стало АО «Земельная корпорация «Лидер», акционером которой долгое время был Роберт Мусин. И корпорация, и Мусин на сегодня являются банкротами, а бывший банкир к тому же проходит фигурантом уголовного дела, возбуждённого по фактам мошенничества, вывода активов из ТФБ до признания банка банкротом.

Читайте также: Нацпарк Татарии «вспомнил» о проданных землях спустя шесть лет

Начиная с 2017 года администрация нацпарка, посчитавшая, что у властей Елабужского района не было законных прав на реализацию участков, начала активную судебную борьбу за расторжение договоров купли-продажи и возврат земель на баланс государства, так как нацпарк обладает особым статусом и распоряжаться его участками может только уполномоченный госорган с учётом всех оговоренных в законе ограничений. По ряду дел нацпарку удалось доказать свою правоту, и часть земель вернулась в состав территории, а по части судебные споры до сих пор продолжаются.

Читайте также: Из структур «Татфондбанка» — на баланс страны: нацпарку вернули 745 га

Читайте также: Из частных рук — государству: России вернули 25 участков нацпарка в Татарии

В начале ноября 2018 года федеральному госучреждению — нацпарку «Нижняя Кама» удалось добиться признания недействительным договора купли-продажи №33 от 14.11.2011 года на участок с кадастровым номером 16:18:000000:152.

По данным публичной кадастровой карты, надел находится в Елабужском районе. Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость — 75 629 377,48 рубля, площадь — 36 880 955 кв. м. Разрешенное использование участка — для сельскохозяйственного производства, а по документу — это земли госфонда.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Также в нём нет сведений о применении последствий признания сделки недействительной, то есть о возврате участка.