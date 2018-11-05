Белград, 6 ноября, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Перечень самых загрязненных городов в Европе возглавил македонский Тетово. Рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year опубликован на зарегистрированном в Сербии сайте numbeo.com.

Rašo Тетово. Македония

Для Тетово среднегодовой показатель индекса загрязнения составил 97,57. Столица Македонии Скопье оказалась на третьем месте (82,17), второе место занял итальянский Неаполь (84,61).

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В десятку грязнейших европейских городов попали албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив и столица Украины Киев.

Санкт-Петербург оказался на 17-м месте, а Москва — на 19-м. Еще один российский город, Нижний Новгород, занял 71-е место. Три последних позиции (с 74-й по 76-ю) заняли столицы Финляндии и Исландии Хельсинки и Рейкьявик и швейцарский Цюрих.

В основу рейтинга легли мнения пользователей сайта об общем уровне загрязнения в том или ином городе.

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