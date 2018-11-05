Шанхай, Китай, 5 ноября, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В рамках мероприятий, предусмотренных программой открытия первой Китайской международной выставки ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин встретился с участвующими в ней иностранными предпринимателями, сообщает 5 ноября Синьхуа.

Gov.cn Си Цзиньпин на шанхайской ЭКСПО

Упомянув о приходящемся на текущий год 40-летнем юбилее политики реформ и открытости в Китае, глава компартии и государства высказался о строительстве сообщества единой судьбы человечества. «Китай не прекратит продвигать реформы и открытость, а намерен все шире открывать дверь связей с внешним миром», — заключил Си Цзиньпин.

Он заверил собравшихся в глубокой заинтересованности КНР в привлечении иностранных инвестиций и в создании для этого благоприятных внутренних условий.