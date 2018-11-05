Дамаск, 5 ноября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, лидеры арабских племен сирийских провинций Дейр-эз-Зор и Ракка в прошедшие выходные опубликовали заявление, в котором призвали своих собратьев арабов бороться против поддерживаемых США Сирийских демократических сил.

Иван Шилов ИА REGNUM

Они также предложили всем арабам покинуть ряды Сирийских демократических сил и прекратить с ними любые контакты. Тот, кто это не сделает, будет считаться врагом. Кроме этого, лидеры племен призвали сформировать собственное ополчение и органы местного самоуправления.

Заявление было сделано после того, как шейх Башар Файсал аль-Хуавейди был убит на востоке Сирии. Хуавейди был лидером одного из крупнейших племен на севере Сирии, племени Валда.

Он был убит неизвестными нападавшими в городе Ракка после того, как покинул совещание командиров СДС. Арабские племена обвинили Сирийские демократические силы в его убийстве.

Следует отметить, что основу Сирийских демократических сил составляют курдские отряды Народных защитников, но в их составе есть и группы из арабских племен. Выход арабов из СДС снизит их легитимность на контролируемой территории. Кроме этого, может развернуться война между курдскими формированиями и арабскими группировками. Дамаск, естественно, выступит на стороне племен.

Племена в Сирии традиционно являлись серьезной силой во все времена, конфликтных ситуаций с ними старались избегать даже правительственные спецслужбы САР.