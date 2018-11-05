Краснодар, 14 сентября, 2017, 21:49 — ИА Регнум. В Новороссийске со дна Чёрного моря 13 сентября подняли капсулу времени из 1967 года с обращениями школьников молодёжного объединения «Шхуна ровесников» к потомкам. Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил событие и пообщался с членами объединения, которые присутствовали при закладке капсулы в 1967 году.

Наталья Кажан ИА REGNUM Послание из прошлого

Наталья Кажан ИА REGNUM Плавкран для поднятия капсулы

Катер «Владимир Шапурко» доставил к месту подъёма капсулы времени членов нынешней «Шхуны ровесников», членов молодёжных поисковых отрядов и журналистов. По словам капитана катера Николая Александрова, капсула была поднята с отсыпки Суджукского маяка на поверхность с помощью плавкрана. Бетонная плита, в которую она была запаяна, находилась в полумиле от береговой черты. Глубина моря в районе маяка составляет 24 метра, но плита находилась на глубине порядка шести метров. Это было сделано специально: если бы плиту поместили на дно моря, за 50 лет ее могло снести течением, что очень затруднило бы поиски.

Наталья Кажан ИА REGNUM Поднятие капсулы времени

Валерий Кольцов, который был модельщиком Новороссийского судоремонтного завода в 1967 году, рассказывает: «Я работал в модельном цехе на судоремонтном заводе. Поступило задание изготовить модель капсулы. Бригадир мне дал чертежи, и я в течение двух-трех дней изготовил эту модель. Размеры более 900 мм в длину, в диаметре 200—220 мм и крышечка в виде перевернутой кастрюльки. Эту модель изготовил я. Мне тогда было 18 лет. Спустя время капсулу отлили на судоремонтном заводе. Размеры бетонной плиты, в которую она запаяна, составляют порядка 2,8 м на 2,8м, высота — 60 см».

Главный специалист управления культуры Новороссийска Марина Гордеева рассказала, что бетонную плиту перевезут на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода, где она будет распилена, и после этого будет извлечена капсула. Материалы можно будет увидеть с 25 сентября. В течение месяца каждый желающий сможет ознакомиться с документами, которые были заложены 50 лет назад.

Наталья Кажан ИА REGNUM Поднятие капсулы времени

Среди тех, кто отправил свое послание потомкам, были символы своего времени: летчик-испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командующий Новороссийской военно-морской базой во время ВОВ, контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов и другие.

Наталья Кажан ИА REGNUM Поднятие капсулы времени

Елена Морозова, курсант «Шхуны ровесников» рассказывает: «Это были 60-е — начало 70-х годов, когда Новороссийск был маленьким городком. Нас заметили и пригласили на телевидение в Краснодар. Грандиозное событие. Современным людям этого не понять: тогда телевидение начиналось в шесть вечера и заканчивалось в десять вечера. В основном, рассказывали о надоях, доярках и свинарках, а тут вот мы, школьники. Мы были очень вдохновлены этим вниманием. «Шхуна ровесников» уже была знаменита своими делами, например, была такая акция, как возложить в Лондоне цветы на памятник Карлу Марксу. Вы представьте, где Новороссийск, а где Лондон! Мы, конечно же, не ездили в Лондон, но организовали это все, и там были возложены цветы от советского посольства. Мы дружили с Пахмутовой, Коккинаки, Левитан был наш друг и покровитель. Мы лично знали и общались с Магомаевым.

Когда мы возвращались из Краснодара на поезде, кто-то сказал: «И кто нас вспомнит через много лет?» И тогда возникла эта идея. Закапывать было слишком банально, ведь самое ценное у нас — море. Решили опустить капсулу в море. Подключился комсомол. Это ведь очень дорогостоящее дело. Капсулу изготовили на Новороссийском судоремонтном заводе из нержавейки, она специально разрабатывалась инженером. Капсулу поместили в бетонный блок весом пятнадцать тонн. Нужны были еще плавсредства, чтобы ее доставить к месту погружения. Тут полгорода высыпало! Мы отправились на Суджукский маяк, из «Шхуны ровесников» было человек пятьдесят. Опускал эту капсулу друг моего папы, который был водолазом, у подножья маяка. Потому что она не должна была сдвинуться с места за 50 лет, у нас здесь бывают очень сильные шторма. Для Новороссийска это было грандиозное событие. Жаль, что очень многие из наших ребят не дожили до сегодняшнего момента.

В капсуле лежит 64 письма, а выбиралось из порядка 1000. Там популярный в то время рассказ Гайдара «Мальчиш-Кибальчиш» — пленка с фильмом, виниловые пластинки, магнитофонные записи песен. Капсула — это ведь не просто письмо, а дух того времени. Нам хотелось передать дух своей эпохи. Ведь это была другая страна и другие люди».

Наталья Кажан ИА REGNUM Гости и очевидцы

Письма в будущее написали также учащиеся школ и вузов. Из 894 эссе о своем времени были отобраны 64. В капсулу также был помещен документальный фильм о жизни Новороссийска и список имен детей, которые родились в городе-герое 7 ноября 1967 года.

«В капсуле находится история Новороссийска и молодежи, написано об операциях «Шхуны ровесников». Предполагалось, что капсула будет поднята в столетие Октябрьской революции, 7 ноября 2017 года. Она опускалась в апреле 1967 года во время штилевой погоды», — рассказывает Наталья Рогожина, член «Шхуны ровесников» с 1976 года.

Рулевой «Шхуны ровесников» Татьяна Прокопенко рассказывает корреспонденту: «О чем писали? О том, что на Марсе через 50 лет будут яблони цвести, была такая песня тогда. О том, что Новороссийск станет «Нью-Васюками» и чуть ли не столицей нашего государства, что прокопают гору, и не станет такого сильного норд-оста. Я написала, что в новороссийскую бухту будут суда приходить такие огромные, что бухта будет казаться маленькой. И это сбылось».

Наталья Кажан ИА REGNUM Поднятие капсулы времени

На 7 ноября 2017 года запланирована закладка новой капсулы. Отобрано более шести тысяч писем от жителей России. Из них в капсулу будет положено несколько десятков. Кроме них — книги, современные фильмы, видеообращения от национальных сообществ и космонавтов, сага о «Шхуне ровесников», значки, куртки студентов. В послании потомкам примет участие и Новороссийская таможня. В 2067 год отправится послание начальнику таможни, а также письма от коллектива таможни. Все материалы будут размещены на едином электронном носителе. Капсула уже изготовлена и является точным аналогом капсулы 1967 года.

Наталья Кажан ИА REGNUM Поднятие капсулы времени

В 1967 году в газете «Новороссийский рабочий» было опубликовано обращение к молодежи Новороссийска с призывом написать свои послания в 2017 год. Автором операции «Послание потомкам» стал литературный сотрудник газеты Константин Подыма, создатель и капитан «Шхуны ровесников». Был создан специальный штаб по отбору писем. 7 апреля 1968 года у подножия Суджукского маяка при входе в Цемесскую бухту был положен бетонный массив, в который заложили капсулу-контейнер с отобранными посланиями.