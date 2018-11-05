В Новороссийске со дна моря подняли капсулу из 1967 года — фоторепортаж
Краснодар, 14 сентября, 2017, 21:49 — ИА Регнум. В Новороссийске со дна Чёрного моря 13 сентября подняли капсулу времени из 1967 года с обращениями школьников молодёжного объединения «Шхуна ровесников» к потомкам. Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил событие и пообщался с членами объединения, которые присутствовали при закладке капсулы в 1967 году.
Катер «Владимир Шапурко» доставил к месту подъёма капсулы времени членов нынешней «Шхуны ровесников», членов молодёжных поисковых отрядов и журналистов. По словам капитана катера Николая Александрова, капсула была поднята с отсыпки Суджукского маяка на поверхность с помощью плавкрана. Бетонная плита, в которую она была запаяна, находилась в полумиле от береговой черты. Глубина моря в районе маяка составляет 24 метра, но плита находилась на глубине порядка шести метров. Это было сделано специально: если бы плиту поместили на дно моря, за 50 лет ее могло снести течением, что очень затруднило бы поиски.
Валерий Кольцов, который был модельщиком Новороссийского судоремонтного завода в 1967 году, рассказывает: «Я работал в модельном цехе на судоремонтном заводе. Поступило задание изготовить модель капсулы. Бригадир мне дал чертежи, и я в течение двух-трех дней изготовил эту модель. Размеры более 900 мм в длину, в диаметре 200—220 мм и крышечка в виде перевернутой кастрюльки. Эту модель изготовил я. Мне тогда было 18 лет. Спустя время капсулу отлили на судоремонтном заводе. Размеры бетонной плиты, в которую она запаяна, составляют порядка 2,8 м на 2,8м, высота — 60 см».
Главный специалист управления культуры Новороссийска Марина Гордеева рассказала, что бетонную плиту перевезут на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода, где она будет распилена, и после этого будет извлечена капсула. Материалы можно будет увидеть с 25 сентября. В течение месяца каждый желающий сможет ознакомиться с документами, которые были заложены 50 лет назад.
Среди тех, кто отправил свое послание потомкам, были символы своего времени: летчик-испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, командующий Новороссийской военно-морской базой во время ВОВ, контр-адмирал Лев Владимирский, возглавлявший во время войны Черноморский флот, участник штурма Зимнего дворца Георгий Советов и другие.
Елена Морозова, курсант «Шхуны ровесников» рассказывает: «Это были 60-е — начало 70-х годов, когда Новороссийск был маленьким городком. Нас заметили и пригласили на телевидение в Краснодар. Грандиозное событие. Современным людям этого не понять: тогда телевидение начиналось в шесть вечера и заканчивалось в десять вечера. В основном, рассказывали о надоях, доярках и свинарках, а тут вот мы, школьники. Мы были очень вдохновлены этим вниманием. «Шхуна ровесников» уже была знаменита своими делами, например, была такая акция, как возложить в Лондоне цветы на памятник Карлу Марксу. Вы представьте, где Новороссийск, а где Лондон! Мы, конечно же, не ездили в Лондон, но организовали это все, и там были возложены цветы от советского посольства. Мы дружили с Пахмутовой, Коккинаки, Левитан был наш друг и покровитель. Мы лично знали и общались с Магомаевым.
Когда мы возвращались из Краснодара на поезде, кто-то сказал: «И кто нас вспомнит через много лет?» И тогда возникла эта идея. Закапывать было слишком банально, ведь самое ценное у нас — море. Решили опустить капсулу в море. Подключился комсомол. Это ведь очень дорогостоящее дело. Капсулу изготовили на Новороссийском судоремонтном заводе из нержавейки, она специально разрабатывалась инженером. Капсулу поместили в бетонный блок весом пятнадцать тонн. Нужны были еще плавсредства, чтобы ее доставить к месту погружения. Тут полгорода высыпало! Мы отправились на Суджукский маяк, из «Шхуны ровесников» было человек пятьдесят. Опускал эту капсулу друг моего папы, который был водолазом, у подножья маяка. Потому что она не должна была сдвинуться с места за 50 лет, у нас здесь бывают очень сильные шторма. Для Новороссийска это было грандиозное событие. Жаль, что очень многие из наших ребят не дожили до сегодняшнего момента.
В капсуле лежит 64 письма, а выбиралось из порядка 1000. Там популярный в то время рассказ Гайдара «Мальчиш-Кибальчиш» — пленка с фильмом, виниловые пластинки, магнитофонные записи песен. Капсула — это ведь не просто письмо, а дух того времени. Нам хотелось передать дух своей эпохи. Ведь это была другая страна и другие люди».
Письма в будущее написали также учащиеся школ и вузов. Из 894 эссе о своем времени были отобраны 64. В капсулу также был помещен документальный фильм о жизни Новороссийска и список имен детей, которые родились в городе-герое 7 ноября 1967 года.
«В капсуле находится история Новороссийска и молодежи, написано об операциях «Шхуны ровесников». Предполагалось, что капсула будет поднята в столетие Октябрьской революции, 7 ноября 2017 года. Она опускалась в апреле 1967 года во время штилевой погоды», — рассказывает Наталья Рогожина, член «Шхуны ровесников» с 1976 года.
Рулевой «Шхуны ровесников» Татьяна Прокопенко рассказывает корреспонденту: «О чем писали? О том, что на Марсе через 50 лет будут яблони цвести, была такая песня тогда. О том, что Новороссийск станет «Нью-Васюками» и чуть ли не столицей нашего государства, что прокопают гору, и не станет такого сильного норд-оста. Я написала, что в новороссийскую бухту будут суда приходить такие огромные, что бухта будет казаться маленькой. И это сбылось».
На 7 ноября 2017 года запланирована закладка новой капсулы. Отобрано более шести тысяч писем от жителей России. Из них в капсулу будет положено несколько десятков. Кроме них — книги, современные фильмы, видеообращения от национальных сообществ и космонавтов, сага о «Шхуне ровесников», значки, куртки студентов. В послании потомкам примет участие и Новороссийская таможня. В 2067 год отправится послание начальнику таможни, а также письма от коллектива таможни. Все материалы будут размещены на едином электронном носителе. Капсула уже изготовлена и является точным аналогом капсулы 1967 года.
В 1967 году в газете «Новороссийский рабочий» было опубликовано обращение к молодежи Новороссийска с призывом написать свои послания в 2017 год. Автором операции «Послание потомкам» стал литературный сотрудник газеты Константин Подыма, создатель и капитан «Шхуны ровесников». Был создан специальный штаб по отбору писем. 7 апреля 1968 года у подножия Суджукского маяка при входе в Цемесскую бухту был положен бетонный массив, в который заложили капсулу-контейнер с отобранными посланиями.