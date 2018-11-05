Вашингтон, 5 ноября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Агентство Bloomberg сообщает, что авианосец «Джеральд Форд» стоимостью 13 миллиардов долларов, самый дорогостоящий военный корабль ВМС США, был поставлен флоту в прошлом году без лифтов, необходимых для подъема бомб для истребителей из подпалубных складов боеприпасов.

U.S. Navy Авианосец ВМС США «Джеральд Форд»

Кроме проблем с 11 лифтами, у авианосца есть серьезные технические проблемы с двумя другими основными системами. Речь идет об электромагнитной системе запуска самолетов и механизме их захвата при посадке.

На корабль было предложено установить усовершенствованные оружейные лифты, которые используют магнитную тягу, а не тросы, как обычно. Данные лифты должны были быть смонтированы еще к первоначальной дате поставки судна в мае 2017 года. Вместо этого окончательная установка была отложена из-за проблем, среди которых четыре небезопасных незафиксированных движения, которые делают эти подъемные устройства.

Проблему с лифтами для авианосца признал и министр ВМС США Ричард Спенсер в беседе с журналистами в августе 2017 года, назвав лифты «нашей ахиллесовой пятой».

До этого, в мае 2017 года, ВМС запросили разрешение у Конгресса увеличить стоимость авианосца «Джеральд Форд» на 120 миллионов долларов для частичного исправления проблем с лифтами, чтобы исключить любое влияние на безопасность корабля и персонала.

Несмотря на огромное количество проблем, на американском флоте уверенно заявили, что данный авианосец будет полностью боеспособен к июлю 2019 года, в том числе, будет решена проблема и с лифтами.