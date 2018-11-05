Екатеринбург, 5 ноября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. 5 ноября в Екатеринбурге открылся XII Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays». «. В программе смотра 38 спектаклей из 26 городов России и Зарубежья. Вечером зрители увидят спектакль Николая Коляды «Попугай и веники» в прочтении Пензенского областного театра «Кукольный дом». Понятно, это будет не единственное представление по произведениям основателя фестиваля Николая Коляды. Будет показаны его пьесы — «Дыроватый камень» в исполнении сербского Центра культуры «Вук Стефанович Караджич», и «Баба Шанель» Волжского драмтеатра, и «Большая советская энциклопедия» воронежского «Никитинского театра». В репертуаре смотра все возможные жанры — драма, трагикомедия, документальная пьеса, мечта в двух действиях, страшная сказка, и даже порно-кабаре, многопользовательский апокалипсис без антракта, подростковый trouble, Flashback-нокнюрн на фоне столетия, и наконец, игра в твоей голове.